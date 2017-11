Muldkeha, millelt on eemaldatud rööpad, pöörmed ja liiprid pole enam raudtee ega raudteeseaduse mõttes ka rajatis, kirjutab advokaadibüroo AS Eesti Raudteele koostatud memorandumis. Muldkeha ise on büroo hinnangul aga riigi omandisse jäetud maade oluline osa ning seega kuulub see riigile.

"Kellelegi ei saa müüa midagi, mille õiguspärane omanik ta juba on. Seetõttu ei saa ka Taavi müüa Eesti Vabariigile viimasele kuuluvate kinnistute oluliseks osaks olevat muldkeha," märgib advokaadibüroo. Büroo hinnangul oleks OÜ Taavi pidanud raudtee juurde kuuluva maa erastamiseks või seal hoonestusõiguse taotlemiseks säilitama funktsionaalse raudtee.

Valitsus otsustas tänavu eraldada Haapsalu raudtee esimese etapina Riisipere-Turba raudteelõigu ehitamiseks 8 miljonit eurot. Raudteelõigul planeeritavad tööd teostatakse selliselt, et hiljem oleks võimalik suurte ümberehitustöödeta raudteed Haapsalu suunas edasi ehitada.

Raudteeühendus Haapsaluga katkes lõplikult 2004. aasta suvel, kui Riisipere-Haapsalu raudtee omanik Haapsalu Raudtee alustas liinil rööbaste ülesvõtmist. Haapsalu Raudtee OÜ on muldkeha ka varasemalt üritanud riigile müüa. OÜ Taavi ja OÜ Haapsalu Raudtee kuuluvad Aarne Taala ja Eve Taala ettevõttele OÜ Arli Maja.

OÜ Taavi erastas 52 kilomeetri pikkuse raudteelõigu aastal 1997 hinnaga 5200 krooni ehk 100 krooni kilomeeter. Aastal 2000 oli OÜ Haapsalu Raudtee käive 2,67 miljonit krooni ja kahjum 37 000 krooni.