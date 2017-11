Kaljulaid ütles ajakirjanikele, et kutsus nõukogu kokku, sest ei tahtnud head kriisi n-ö raisku lasta, sest elu mängis seni korraldamata laiaulatuslikku õppe reaalselt kätte.

Riigipea avaldas veendumust, et Eesti e-riigi maine on ID-kaardi turvalisusprobleemidest ja nüüdsest lahendusest pigem paranenud.

Ta rõhutas, et Eesti on sisuliselt ainus riik maailmas, kus on digitaalne e-teenustest sõltuv ühiskond. "Piltlikult öeldes oleme meie lihtsalt eesliinil. Meiega saavad sellised asjad juhtuda, teistega ei saa."

"Digitaalsed identiteedid on olemas ka teiste riikide kodanikel, need suleti ja mitte midagi ei juhtunud. Meie seda lubada ei saanud, pidime parandama sõitvat auto. Saime sellega hakkama, enam-vähem hindele 4+. See pigem ikka parandab Eesti e-riigi mainet," ütles Kaljulaid.

PPA juht Elmar Vaher ütles, et tänaseks on ID-kaardi sertifikaadid ära uuendanud 200 000 inimest.

Neist ligi 150 000 kauguuenduse teel ja ülejäänud PPA teenindustest.

ID-kaartide sertifikaate saab uuendada kuni tuleva aasta märtsi lõpuni.