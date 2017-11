Rakverre tuleb tänavu kaks jõulupuud

Rakvere linnapea Marko Torm ütles, et Teet Suurega on kokkulepe installatsiooni loomiseks olemas, kirjutab Virumaa Teataja. "Rahva nõudmisel paneme Kirikuparki püsti ka ehtsa jõulukuuse," lausus Torm.

"Eks siis ole näha, kumma puu juures suuremad pidustused on," lisas Torm.

Linnakunstnik Teet Suur ütles, et tänavuse installingu projekt on küll valmis ning esimesed lõikedki tehtud, kuid teostus on siiski algjärgus ja sellest on vara rääkida.