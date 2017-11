Prokurör taotleb patsiendi surmas süüdistatavale medõele tingmisi karistust

Põhja ringkonnaprokuröri Anneli Lumiste hinnangul on Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) mesitsiiniõde Nadežda süü tõendatud ning talle tuleb mõista tingimisi ühe aasta ja kuue kuu pikkune vangistus kaheaastase katseajaga.

Kriminaalasja materjalide kohaselt tegi meditsiiniõde Nadežda 4. veebruaril vastavalt arsti ettekirjutusele patsiendile vereülekande, kuid kandis patsiendile ekslikult veeni teisele patsiendile mõeldud verekomponente.

Vale vereülekande tõttu patsient suri.

"Mõlemad patsiendid asusid ühes palatis ja ühele patsientidest oli arsti poolt näidustatud vereülekande tegemine süüdistatava poolt. Veenisisese ülekandega alustades suundus õde kõrvalvoodis oleva patsiendi juurde, kontrollimata patsiendi nime ja verekotil oleva nime vastavust," märkis prokurör Anneli Lumiste.

"Prokuratuur on seisukohal, et oma hoolsusetu käitumisega ja nimelt sellega, et meditsiiniõde ei kontrollinud vereülekannet alustades ja seda tehes, et kannab verekomponente üle valele patsiendile, põhjustas ta ettevaatamatusest patsiendi surma," ütles Lumiste.

Karistusseadustik näeb sellise kuriteo eest ette kuni kolmeaastase vangistuse

Kohus langetab otsuse 7. detsembril.