Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Ebakõla kooliseaduses tõi esile Jõelähtme vald, märkides, et PGS-i järgi on kohaliku omavalitsuse kohustus kanda kulud, mis on seotud teise kohaliku omavalitsuse munitsipaalkoolis õppivate õpilastega, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub esimesena nimetatud kohaliku omavalitsuse territooriumil.

Riigikohtu hinnangul on põhiseadusega vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) säte, mis kohustab omavalitsust hüvitama teisele omavalitsusele kulud, mis on seotud õpilase käimisega naaberomavalitsuse koolis.

"Kui vaatame tänast olukorda, siis meil on suur osa hariduspoliitikast üles ehitatud selle peale, et lapsevanem võib oma lapse heaolust tulenevalt valida ise kooli. Sunnismaist otsust, kuhu kooli peab laps minema, ei ole," ütles Reps ERR-i raadiouudistele.

Reps leiab, et selle valguses jääksid valikuvõimalused lastele tulevikus kättesaamatuks: kõige enam kannatabki kahjuks just laps ja lapsevanem.

Haridusminister Mailis Repsi sõnul piirab ja kitsendab kõrgema astme kohtuotsus kõige enam just laste võimalusi valida sobiv kool, kui see asub teises omavalitsuses.

Haridusministeerium teatas, et on hämmingus riigikohtu otsusest, mis pani riigile kohustuse hüvitada omavalitsustele tegevuskulud, kui laps õpib teise omavalistuse koolis.

