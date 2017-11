Fotod: Ratas käis Patarei merekindlusega tutvumas

Jüri Ratas rääkis ERR-ile, et tema nägemuses võiks merekindlus säilida, saaks korda ja muutuks võimalikult suures osas avalikuks.

"Arvestades seda unikaalset ansamblite kogumit, mis on seotud lennusadama, merekindluse, kultuurikatla ja linnahalliga, siis siin on õige üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata. Igal juhul ka see unikaalne geograafiline olukord selle mereäärse piirkonna mõttes tuleb ära kasutada," ütles Ratas.

Hetkel on Patarei tuleviku osas laual kolm varianti: riik teeb selle oma vahenditega korda, leitakse erainvestor või vangla konserveeritakse.

RKAS-i juhatuse liikme Tanel Tiitsi sõnul läheks konserveerimine maksma kolm kuni viis miljonit eurot, riigipoolne renoveerimine aga praeguste ehitushindade juures 80-90 miljonit eurot. Kõikide variantide puhul jääks, aga väline ala avatuks.

Ratas pidas tõenäoliseks, et kompleksi arendamiseks võidakse korraldada rahvusvaheline konkurss. "Tuleb välja valida kõige parem lahendus ja kõige parem lahendus sünnib alati läbi konkurentsi ja miks mitte läbi rahvusvahelise konkursi," lausus ta.

Ratas rääkis, et võimalik on ka segaversioon, kus suur osa läheb avalikuks kasutuseks läbi erainvestori ja teatud osa jääb ka avalikuks kasutuseks läbi riigi.

Tanel Tiits peaks kõige otstarbekamaks erainvestori kaasamist.

Riigihalduse minister Jaak Aab (KE) ütles kolmapäeval ERR-ile, et viib Patarei teema valitsuskabinetti arutemiseks lähinädalatel.

Aabi sõnul on Patarei detailplaneering jõudnud praktiliselt kinnitamise etappi ning nüüd on vaja läbi arutada ja teha otsus Patarei tuleviku kohta.

"Hoonetekompleksi kordategemisel on võimalik seda kasutada erinevates funktsioonides, näiteks majutus-, toitlustus- ja vaba aja veetmise kohana. Minu põhisoov on, et kompleks tehtaks korda ja et see jääks kindlasti avalikku kasutusse. Kui lähiajal ei saa arendust rakendada, siis tuleb hoone korralikult konserveerida ning hoida seda võimalikult heades tingimustes," ütles Aab.

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid arvas, et Patareist võiks saada vaba aja veetmise koht ning seetõttu tuleks vabaneda Patarei vangla rusuvast ajaloost. "See vanglaks olemine on kahtlematult sellele kindlusele teinud palju kahju, aga see kõik on muudetav," sõnas Kaljulaid.

Praegu on Tallinna linnavalitsuses kehtestamisel Patarei uus detailplaneering.