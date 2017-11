Rimi pelmeenipakkidest leiti salmonelloosinakkus

Salmonelloosinakkus avastati tootest „Pelmeenid sea-veiselihaga Rimi 400g“ (parim enne kuupäev 09.05.2018), teatas ettevõte.

„On väga kahetsusväärne, et salmonelloosinakkusega pelmeenid Rimi lettidele jõudsid,“ sõnas Rimi avalike suhete juht Katrin Bats. Praegu on Dabas Produkti SIA pelmeenide müük Rimides peatatud.

„Dabas Produkti lasi Lätis nimetatud partii pelmeene analüüsida ja tänaseks on tulnud vastus, et salmonellat neis ei leitud. Jätkame uurimist, et teha kindlaks, kuidas bakter Eestis müüdud pelmeenidesse sattus,“ lisas Bats.

Rimi teatel ei ole tegemist väga populaarse tootega – pelmeenide valikus olid Rimi Pelmeenid sea-veiselihaga 18. kohal.

Rimi palub kõigil, kes on kõnealuse toote ostnud, see lähimasse kauplusesse viia ning raha makstakse tagasi.

Perearst Eero Merilinnu sõnul on salmonellabakterid väga vastupidavad, mis ei hävi kuivatatud ega külmutatud toiduainetes mitu kuud. Neid võib leiduda munatoodetes, lihas, piimas ning toidule võib salmonella edasi kanduda ka nakatunud inimeselt. „Õigel temperatuuril kuumutatud pelmeenides salmonella hävib ning inimesele mingit ohtu ei kujuta. Oluline on aga see, et pärast toidutöötlemist pestaks käsi – kui käsi ei pesta, on nakatumine tõenäoline. Samuti tuleks korralikult pesta toidutegemisel vajaläinud nõusid, nuge-kahvleid.“