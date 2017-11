Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

President Kersti Kaljulaid ütles pärast erakorralist riigikaitse nõukogu kohtumist, et ametid lahendasid ID-kaardi turvalisusprobleemi hindele 4+. Kaljulaid ütles ajakirjanikele, et kutsus nõukogu kokku, sest ei tahtnud head kriisi nii-öelda raisku lasta, sest elu mängis seni korraldamata laiaulatuslikku õppe reaalselt kätte. Margitta Otsmaa.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel