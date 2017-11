Raidla rääkis ERR-ile, et kuna viimati ei suutnud olemasolev valimiskord tagada presidendi ära valimist niiöelda põhiseaduse mõttes ette nähtud korras, tuleb teha korrektuure seadusandlusesse, et edaspidi sellised rahva jaoks ebamõistlikud olukorrad ei saaks tekkida. Kuivõrd valimiste korda on vaja niikuinii korrigeerida, siis oleks Raidla sõnul mõtekas leida kompromiss otsevalimiste idee ja parlamentaarse valimise vahel.

"Kompromiss on võimalik saavutada sellisel viisil, et viia valimised valimiskogusse kohe alguses, see tähendab, et parlament presidendi valimisega eraldi üldse ei tegelegi. Aga selleks, et riigiõiguslikus tähenduses jätkuvalt oleks riigikogu käes võtmeroll, oleks otstarbekas, kui valimiskogus oleks riigikogu liikmetel minimaalne ülekaal. See võiks olla selline, et valimiskogu koosneb kokku 201 inimesest, kellest 101 on riigikogu liikmed ja 100 valitud kohalike omavalitsuste poolt," selgitas Raidla.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) saatis oktoobri alguses riigikogu esimehele ettepaneku muuta vabariigi presidendi valimise korda ja sellest tulenevalt põhiseadust, teatas justiitsministeerium neljapäeval. Presidendi valimine läheks otse valimiskogu kätte.

Asja kogunes seejärel arutama riigikogu vanematekogu, mis otsustas, et fraktsioonid loovad teemaga edasiseks tegelemiseks töörühma.