Vene vagunitehingut kritiseeriunud EVR Cargo nõukogu esimees kaotas töö

EVR Cargol seisavad ees muutuste ajad – ettevõtte äriprofiil on muutumas, senisest enam pööratakse tähelepanu ekspordile ja uutele ärisuundadele, teatas MKM. Äriplaan näeb ministeeriumi hinnangul ette investori kaasamise tütarettevõtte Wagonpro laienemisse ja seega on eriti oluline nõukogupoolne hea kompetents.

Kuldar Leisi kasuks räägib eelkõige tema lai kogemus lisakapitali kaasamisel – ta oli AS-i Premia Foods juhatuse esimees, kui aastal 2010 hakati börsil kauplema ettevõtte aktsiatega, lisas ministeerium. Ta tegeles börsile mineku ettevalmistamise, investorite kaasamisega ja pärast börsifirma juhtimisega.

Leis on AS Linda Nektar nõukogu liige, mille aktsiad on listitud aastast 2015 börsi alternatiivturu nimekirjas. Leisil on kauaaegne kogemus ettevõtluses erinevates valdkondades nii nõukogu kui juhatuse tasanditel ja investorite kaasamise kogemus.

Neeme Jõgi sai EVR Cargo nõukogu esimeheks selle aasta suvel. Peale nõukogu esimeheks saamist seadis ta avalikult kahtluse alla ettevõtte äriplaani osta Venemaalt 1520-millimeetrisele raudteele sobivaid vaguneid ja need välja rentida. Peale mõningast vaidlust ta siiski nõustus plaaniga edasi minema.

Riia piimatööstuse endise juhi Neeme Jõgi sõnul oli tema lahkumise põhjuseks just vagunirendi küsimus. "Kui ma olen tülinaks jalus, siis loomulikult tuleb mind ära koristada. See oli ootuspärane," ütles Jõgi BNS-ile. "Kui mind kutsuti riigile appi, siis ma andsin oma nõusoleku ja läksin. Kui selgus, et riigi esindajatel olid veidi kentsakad plaanid, mis minu nägemusega kokku ei sobinud, siis loomulikult tuligi lahku minna."

EVR Cargo on Eesti riiklik raudtee ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ning vagunite rent. EVR Cargo veerem koosneb 66 vedurist ja 2522 vagunist. Ettevõttes töötas mullu 684 inimest.

Ettevõtte kahjum vähenes möödunud aastal aasta varasemalt 1,8 miljonilt eurolt 189 000 euroni ning müügitulu kukkus aastavõrdluses 19,8 protsenti 51,8 miljonile eurole. Vagunite renditurul toimus nõudluse ja pakkumise vahekorra muutus, mis tõstis oluliselt rendihindasid. Ettevõtte vagunite renditulu kasvas 39 protsenti 1,5 miljoni euroni.