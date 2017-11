Vene konsul kohtub Narvas vahistatud FSB agendiga

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Postimehe andmeil üritas FSB agent Eestis sisse pääseda riigiasutuste arvutivõrkudesse. Ajalehe andmetel on kahtlustatav on noor, väga heade IT-oskustega mees, kes saabus Eestisse mõni aeg tagasi täiesti ametlikult ja viisaga. Lehe andmetel sai noormees juba kodumaal FSB-lt põhjalikud juhtnöörid, mida Eestis teha ja milliste objektide vastu huvi tunda. Noormees pidi oma IT-oskuste abil leidma üles nõrgad kohad Eesti riigiasutuste arvutivõrkudes.

Kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröri Inna Ombleri sõnul on riigivastase kuriteo kahtlus tõsine. "Võõrriigi eriteenistuse agendina Eesti Vabariigi vastu tegutsemine on kahtlemata raske kuritegu ning selgitame võimalikult kiiresti välja kõik olulised asjaolud," sõnas Ombler. "Praegu saame üksikasju avamata öelda, et suurem kahju suudeti ära hoida."

