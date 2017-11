Seedri kiri erakonnakaaslastele: IRL-il pole Keskerakonnaga kokkuleppeid

"IRL pole sõlminud mingisuguseid kokkuleppeid Keskerakonnaga! Olime esimesed, kes loobusid pärast valimistulemuste selgumist Keskerakonnaga koalitsioonikonsultatsioonidest," seisab Seedri kirjas.

Olukorras, kus Keskerakond saavutas volikogus absoluutse häälteenamuse pole Seedri sõnul võimalik Tallinna juhtimist koalitsioonipartnerina mõjutada.

"Ja viiendaks rattaks vankri alla minna ei pidanud me võimalikuks. Seda erinevalt EKRE-st ja sotsidest, kellest viimased said isegi erakonna juhatuse poolsed suunised leida võimalus koalitsiooniks Keskerakonnaga," teatas Seeder.

Seeder kirjutas: "Teised Tallinna opositsioonierakonnad väidavad, et olevat olnud ühine kokkulepe esitada Tallinna volikogu aseesimehe kandidaadiks Ülle Rajasalu Reformierakonnast."

"Olen vestelnud Raivo Aegiga, kes kinnitas, et ühtegi kokkulepet ei sõlmitud. Seda toetavad ka faktid. Ülle Rajasalu poolt hääletas 25 saadikut. Reformierakonnal, EKRE-l ja sotsidel on Tallinna volikogus kokku 33 häält. Kuhu jäid ülejäänud kaheksa häält? Neljandik häältest oli puudu. Selline hääletustulemus ei kinnita opositsiooni ühtsust. Need on faktid," seisab Seedri kirjas.

Väide, et Mart Luik valiti volikogu aseesimeheks Keskerakonna häälte toel on Seedri sõnutsi õige, kuid ta lisas: "Paraku tuleneb põhjus seadusest mis nõuab, et volikogu aseesimehe valimiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälteenamus. Keskerakonnal on Tallinna volikogus üle poolte saadikukohtadest. See tähendab, et ükskõik, kes oleks kandidaadiks esitatud, oleks ta valituks osutunud ainult Keskerakonna häälte toel. Salakokkulepped ja variserlikkus, millest kirjutab meedia on pahatahtlik väljamõeldis, mis aitab võib-olla kaasa klikkide arvule aga mitte ajakirjanduse usaldusväärsusele."

Aivar Riisalu lahkumise kohta erakonnast ütles Seeder, et see on osa erakonna selginemise protsessist.

"Kui lahkuvad inimesed, kes tunnevad, et nad pole "õiges" erakonnas või nende ambitsioonid ei ole seotud erakonna poliitiliste eesmärkidega, siis erakond tugevneb ja muutub ühtsemaks. Seda me vajame ja seda ootab meilt ka valija. Mitte kvantiteet, vaid kvaliteet on oluline. Riisalu lahkumisega meenub mulle paralleel Eerik-Niiles Krossi lahkumisega. Mõlemad lahkusid erakonnast pärast seda, kui olid saanud mandaadi linnapea kandidaadina volikogusse. Mõlemad mehed on reservohvitserid. Sõjaväelaste keeles on nad ülejooksikud, see tähendab üle rindejoone vastaste leeri jooksmist. Poliitikas on tribunaliks valijad. Eks tulevik näitab, kui armuline tribunal nende suhtes on. Meie lahkujate üle seltsimehelikku kohut pidama ei hakka," ütles Seeder oma läkituses IRL-i liikmetele.

Seeder ütles veel ka seda, et IRL ei toeta kaitseinvesteeringute vähendamist 10 miljoni euro võrra nagu meedias on väidetud.

"See on vale. Kaitseinvesteeringuid ei vähendata mitte ühegi sendi võrra. IRLi ettepanekul viidi sisse täiendavad kaitseinvesteeringud 60 miljoni euro ulatuses aastateks 2018-2020 ja järgmise aasta riigieelarves oleme teinud ettepaneku kaitsekulutusteks, mis on suurimad taasiseseisvunud Eesti ajaloos. On kahetusväärne, et Postimees ja Eesti Päevaleht on oma üllitistes toetunud IRL-i “valvekommentaatori ja hingeelu asjatundja” Margus Tsahkna informatsioonile ning sellega teinud riigikaitse päevapoliitiliseks peenrahaks."