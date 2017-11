Ilm on üsna soe, kuid sajune

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Reede päeval on meil pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning sekka võib tulla ka lörtsi. Õhtupoolikul aga sajuhood harvenevad. Ennelõunal puhub lõuna- ja kagutuul, pärastlõunal lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15, Liivi lahe ümbruses ja läänerannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 3-7 kraadi.

Laupäeva hommikul on pilves ilm ja vihamsadu jätkub. Puhub kagutuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s.Õhutemperatuur on 3-6 kraadi.

Saabuva öö hakul on Eestis pilves selgimistega ilm. Siin-seal sajab vähest vihma ja kohati on udu. Pärast keskööd hakkab pilvisus tihenema ning saartelt alates levib vihmasadu üle mandri-eesti itta. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul tugevneb tuul 8a-13e, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi.

Pühapäeval liigub tsüklon edasi Soome kohale. Kõige sajusem on päev Soome ja Eestis, kus sajab lörtsi ja vihma. Rootsis ja Norras on ilm kuivem.

