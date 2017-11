Raport Hollandi kaitseministrile: Balti riikidesse rohkem NATO sõdureid

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Kaitseminister Jüri Luik ütles telefoniintervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et tegelikult on Balti riikides liitlasvägede arvukus piisav. "Vägesid võiks muidugi alati rohkem olla ja sümboolne heidutav roll on täiesti olemas," lausus Luik.

Probleemina on välja toodud ka bürokraatia. Nimelt peab selle, kas saata vägesid Balti riikidesse appi või mitte otsustama rahvusparlament, mis tähendab, et näiteks Prantsusmaa või Briti üksus võib Baltimaadesse jõuda alles 30 päevaga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel