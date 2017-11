Hiina ja USA üritavad tippkohtumisel majanduskoostööd parandada

Aasia-Vaikse ookeani majanduskoostöö organisatsiooni ehk APEC-isse kuulub 21 riiki. Mõjukamad nendest on Hiina ja USA, kellel on eri nägemused tuleviku kaubandusest. Hiina president Xi Jinping ütles, et arenenud riigid peaksid toetama rahvusvahelist kaubandussüsteemi, et toetada arenevaid riike.