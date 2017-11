Suurema osa Baltimaade vastu suunatud postitustest teevad robottrollid

Siis äkki mõni neist sotsiaalmeediast kaob ja ilmuvad uued robotitüdrukud. Kui sisestada twitterisse sõnapaar NATO ja Eesti, selgub, et ligi 80 protsenti selleteemalistest tviitidest on teinud robot.

Jutt käib ajavahemikust august-oktoober. Kevadel läbi viidud esimese uuringu tulemused olid veel hullemad - siis oli arvutipostituste osakaal 87 protsenti.

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse uuring hõlmab Balti riike ja Poolat. Eestis ja Lätis on robotitrollide tegevus kõige aktiivsem. Venekeelses Twitteris teevad 60 protsenti sissekandeist robotid, ingliskeelses 39 protsenti.

"Kui arvestame, et venekeelses Twitteris on NATO kohta käivatest postitustest neli viiendikku robotite tehtud, on see küll kindel märk kõigile venekeelsetele kasutajatele ja sõpradele, et ärge lugege ja kasutage seda. Seal inimesi pole, on ainult robotid," ütles "NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse asedirektor Peeter Tali.

Robotid muutuvad aktiivsemaks suurte sõjaväeõppuste ajal. Inimeste omavaheliseks suhtlemiseks loodud sotsaalmeediaruum on moonutatud.

"Keskkond muudetakse väga räpaseks. Seal on väga palju müra ja ebaselgust.

Riias on valminud ka teine uuring nimega Digitaalne hüdra, mis kinnitab, et virtuaalkeskkonnas kasvab levitatava valeinfo mõju," selgitas Tali.

Talis lisas: " Ideaalne variant oleks see, et robotid võetakse kontrolli alla. Kas firmad ise puhastavad infokeskkonda, et see poleks räpane. Või siis valitsused, näiteks Euroopa Liit seavad robotite kasutamisele mingid raamid."

Mõjutamisviise on aga teisigi. Läti püüab praegu selgitada, miks kadus Zapadi õppuste ajal Kuramaal aeg-ajalt mobiililevi