Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (32)

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Quartz : vabatahtlike abitöötajate "turismist" on voluntourism'ist on sageli üsna vähe kasu.

Globe and Mail : Venemaa teatas, et kandis vastusammuna Magnitski seadusele kümneid Kanada kodanikke sanktsioonide nimekirja, kuid ühtegi nime ei maininud.

Window on Eurasia : ainult 15 protsenti venemaalastest on poliitiliselt aktiivsed.

The Federalist : enesekaitseks tulirelva kandmise eelduseks on õige väljaõpe.

Politico : Brazile tunnistas, et tõendeid tal väidetavast kallutatusest demokraatide eelvalimistel pole. Brazile väited on tekitanud demokraatide seas suure sõnasõja .

The Federalist : paistab, et Trump ei mõista, miks USA-d ei juhi ainult üks isik.

Window on Eurasia : ukraina rahvus on Venemaalt kadumas.

Politico : "Aitäh, Trump, for making Ukraine great again".

The Good Country : Rootsi on maailma kõige suurem heategija. Eesti 38. kohal.

BBC : Pokemon Go tegijatel on kavas mäng Harry Potteri teemal.

The Local : Prantsusmaa tunnistas, et ei pruugi täita tuumaenergia osakaalu vähendamise eesmärki.

The Local : Norra võimud uurivad alles 60 juhtumit, mis on seotud Panama dokumentidega.

