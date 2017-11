Enefiti tuuleparkide toodang kasvas kümne kuuga viiendiku võrra

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Eestit külastas eesistumise jooksul korraga rohkem mõjukaid poliitikuid kui iial varem. Võõrustajate jaoks tähendas see, et külastuste üksikasjad tuli läbi mõelda sellise detailsuseni, et Angela Merkelile ei jääks leivaseeme hamba vahele.

Enefit Taastuvenergia on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõtte, mis toodab energiat tuulest, veest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru, Paide ja Valka elektrijaamad ning Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid. Lisaks kuulub Enefit Taastuvenergiale Keila-Joa hüdroelektrijaam.

Enefit Taastuvenergia juht Aavo Kärmas ütles, et kümne kuuga toodetud elektri kogusest 168 gigavatt-tundi piisab rohkemale kui 67 000 keskmise tarbimisega kodumajapidamisele aastaks ajaks. "Kasvanud toodangu taga on käesoleva aasta paremad tuuleolud ning ka märkimisväärselt kasvanud elektrituulikute töökindlus," lisas Kärmas.

