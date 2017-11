Ratas: juhatus otsustab Savisaare ajaloonõunikuna jätkamise aasta lõpuks

"Ma arvan, et selle aasta lõpu seisuga see küsimus peaks saama konkreetse lahenduse. Selge on see, et see ajaloonõuniku mõte, kus Edgar Savisaar on valinud täiesti teise tee poliitilises mõttes, need hetkel enam kokku ei käi," ütles Ratas ERR-ile.

Ratas rääkis, et kuna Savisaarele anti ajaloonõuniku koht juhatuse otsusega, siis peab sellest ametist vabastamine olema samuti juhatuse otsus. "See oli juhatuse otsus toona, see peab olema ka juhatuse otsus seekord. Eks siis juhatus peab neid kõiki nüansse kaaluma. Aga siin on kindlasti mingit uut sammu ja selgust vaja," lausus Ratas.

Ratase sõnul otsustab juhatus ajaloonõuniku küsimuse järgneva kuue-seitsme nädala jooksul.

Edgar Savisaarest sai veebruari algusest Keskerakonna palgaline ajaloonõunik.