Seeder IRL-i volikogus: Eesti arengu huvides pole kaheparteisüsteem

Türil laupäeval toimunud Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogul tehti kokkuvõte kohalikest valimistest ning arutati pärast valimisi kujunenud poliitilist olukorda. IRL-i esimees ütles oma sõnavõtus, et Eesti arengu huvides on mitmekesine poliitiline maastik, mitte kaheparteisüsteem.

Seederi sõnul on täna kaks erakonda, kes töötavad selle nimel, et Eestis tekiks kaheparteisüsteem.

"Üha enam on näha, et nii Kesk- kui Reformierakond pöörduvad tagasi varasema ambitsiooni poole, kus inimestel oleks valida kahe alternatiivi vahel. See on Eesti demokraatiale väga kahjulik. Tuleviku vaadates peame sellisele arengule kindlalt vastu seisma," ütles Seeder.

Isegi kui arvamusküsitlused näitavad, et kahel poliitilisel jõul on teistest suurem toetus, siis Seederi sõnul on IRL-i asi selgitada, et Eesti riigi arengu huvides on mitmekesine poliitiline maastik, mitte kaheparteisüsteem, mis vähendab valija jaoks valikuvõimalusi.

"Peame maailmavaateliselt palju selgemini väljenduma. See eeldab, et meist saadakse aru, kes me oleme ja mis me teeme. Et meil on selged väärtused. IRL on jätkusuutlik nii majanduslikult kui poliitiliselt. Meie kaheksaprotsendiline valimistulemus oli hea, kuid me ei rahuldu sellega, oleme võimelised saavutama enamat."

IRL läks välja 47 nimekirjaga ja tegi erakondade võrdluses kolmanda tulemuse. Valimisliidud võitsid üle Eesti 45 omavalitsuses, sellele järgnes Reformierakond 15 omavalitsuses, Keskerakond 11, IRL oli võidukas kuues, sotsid neljas ja EKRE mitte üheski omavalitsuses, edastas IRL-i pressiteenistus.

"Kõige suurem asi, millest mina esimehena puudust tunnen on see, et väga paljud meie erakonna liikmed otsustasid kandideerida erinevates valimisliitudes või ei olnud aktiivselt valimiskampaanias osalised. Ja kõige lihtsam võimalus peaks meil olema oma erakonna liikmeid haarata aktiivselt poliitilisse ellu kaasa," ütles Seeder "Aktuaalsele kaamerale."

IRL võitis valimistulemused kuues omavalitsuses: Harku vallas, Kohila vallas, Muhu vallas, Paide linnas, Türi vallas ja Viljandi vallas.

IRL jagab võimu nii vallavanema kui volikogu esimehe näol Muhus, Kohilas ja Viljandi vallas. Täitevvõimul on IRL Harkus, Paides, Türil, Nõos ja Luunjas. IRL volikogu esimehed on Pärnus, Viljandis, Rakveres, Põlvas, Otepääl ning Järva- ja Mulgi vallas. IRL liikmetest vallavanemad on Sauel, Räpinas, Kehtnas, Märjamaal, Põhja-Viljandimaal ja Tapal.