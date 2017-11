Võrus peeti kohalikku toitu tutvustavat Uma Meki laata

Võrus peeti laupäeval kohalikku toitu tutvustavat Uma Meki laata. Uma Mekk on kaubamärk, mis on välja töötatud selleks, et väärtustada ja turundada võrumaist toitu.

Märk antakse kvaliteedi näitajana toidu-tootjatele, kelle tooted on vähemalt poole ulatuses tehtud kohalikust toormest ning on GMO-de ja ohtlike E-ainete vabad. Kaheksa-aastast kaubamärki kasutab praegu juba poolsada väiketootjat ligi paarisajal tootel üle Lõuna-Eesti.

Põllumeestele oli tänavune aasta ilma tõttu raske. Ilumäe talu perenaine Jaana Trolla: " Raske on, väga raske on, meil on preagugi põllu peal juursellerit on natuke, on pastinaaki, me ei saa lihtsalt kätte. Laadale tulite ikkagi ja juba on ka siin jõulu peale mõtlete. Jaa, peab jõulule mõtlema, siis läheb meel rõõmsamaks."

"Kuna oli kehv aasta, kehv suvi, siis ka vilja hind oli see, mis kõige rohkem mind mõjutas, näiteks mahe rukki hind on kahekordistunud võrreldes eelmise aastaga. Jahu hinda ei tõsta veel? Veel ei ole tõstnud, aga vast peab," nentis Loona talu veski peremees Allar Asi.