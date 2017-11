Vabaerakonna esinduskogu pidas erakonna valimistaktikat õigeks

5,1 protsendine toetusreiting novembris on protsendi võrra suurem kui möödunud kuul.

"Täpselt nii nagu me prognoosisime, et tõenäoliselt tuleb meile pauk sellest, et valimistel meie liikmed osalesid valimisliitudes ja erakonda väljas ei olnud ja nüüd hakkab vaikselt sealt august välja tulema ja siit on ainult edasi ülespoole. Me räägime nii öelda pilti tagasitulekust ja pildis väga ees olekust. Meil on väga häid sõnumeid. Nüüd on vaja need sõnumid väga jõuliselt ühiskonna liikmeteni viia ja siis valimistel näeme," ütles Talvik.

Üks sõnum, millega Vabaerakond riigikogu valimistele läheb, on esinduskogus paika pandud majandusprogramm.

"Üks takistus, miks meie majandus ei kasva on väga kõrged maksud ja eriti just tööjõu maksud. Ja me tahame jõuda selleni, et sotsiaalmaks väheneks ja oleme valmis minema edasi ka selle teemaga, et maksustada rohkem rikas olemist ehk siis kapitalimaksu ja vähem maksustada niinimetatud majanduses neid sisendkulusid," ütles Vabaerakonna Esinduskogu esinaine Monika Haukanõmm.

Nii öelda maailmavaate otsimise küsimus Talviku sõnul järgmistel riigikogu valimistel enam arutluse alla ei tule.

"Vabaerakond on tõenäoliselt ainus erakond üldse Eestis, kellel on mingisugune maailmavaade. Ja tänapäeval aina rohkem kui te vaatate, mis toimub ka ümberringi, maailmavaatest aina vähem räägitakse," ütles Talvik.

Oma kandidaadi paneb Vabaerakond välja ka europarlamendi valimistel.