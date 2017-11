Isadepäeva ilm on lörtsine

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Eestit külastas eesistumise jooksul korraga rohkem mõjukaid poliitikuid kui iial varem. Võõrustajate jaoks tähendas see, et külastuste üksikasjad tuli läbi mõelda sellise detailsuseni, et Angela Merkelile ei jääks leivaseeme hamba vahele.

Kolmapäevaks on sademeid oodata ilmselt juba rohkem ja tuulgi muutub taas tuntavamaks, aga kui veab, siis neljapäeval võib juhtuda nii, et ei sajagi.

Esmaspäeval ja teisipäeval sajab vihma või lörtsi vaid üksikutes kohtades, läänekaare tuul on suhteliselt rahulik ja päevasooja on keskmiselt 4 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma või lörtsi. Lõuna- ja edelatuul puhub 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul iiliti 17 m/s, õhtupoolikul aga tuul nõrgeneb. Sooja on homseks päevaks oodata 2-7 kraadini.

Ka hommikul on ilm pilves. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis ka lörtsi. Õhusooja on siis kuni 5 kraadi.

Lõunakaare tuul on tugev ning Liivi lahe ümbruses ulatuvad edelatuule iilid üle 20 m/s. Öösel on meil taevas pilves. Mitmel pool sajab lund, lörtsi või vihma. Puhub kagu-, lõuna- või edelatuul 8-12, puhanguti 15 kuni 20 m/s. Õhutemperatuur jääb 0 ja 5 kraadi piiresse.

Nädala alguses on sademeid vähem ja tuulgi rahuneb, aga pühapäeval, kui peetakse isedepäeva, liigub Läänemerelt aktiivne tsüklon Lõuna-Soome kohale ning selle mõjul on ilm sajune nii Soomes kui ka Baltimaades. Lisaks vihmale sajab ka lörtsi.

