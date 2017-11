Vabaühendus: Süürias hukkus Süüria ja Vene rünnakutes 26 tsiviilisikut

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Eestit külastas eesistumise jooksul korraga rohkem mõjukaid poliitikuid kui iial varem. Võõrustajate jaoks tähendas see, et külastuste üksikasjad tuli läbi mõelda sellise detailsuseni, et Angela Merkelile ei jääks leivaseeme hamba vahele.

Albu Kamal on viimane märkimisväärne linn, mida IS jätkuvalt Süürias kontrollib. Sellest ilmajäämine tähendab, et IS-ist saab tihedalt asustatud tugipunktita geriljarühmitus.

"Suurem osa elanikest on Albu Kamalist põgenenud lähedalasuvatesse küladesse. Linna äärealadel on neid järele jäänud väga vähe," ütles kollektiivi juht Omar Abu Layla.

"Albu Kamalist läänes asuva Al-Sukkariyah' põgenikelaagri lähistel on alates reede öösest pommitamistes surma saanud 15 tsiviilisikut, kaasa arvatud seitse last," lausus Abdel Rahman.

Süüria režiimimeelsete üksuste suurtükid ja Vene sõjalennukid ründavad alasid, mis on Ida-Süürias jätkuvalt IS-i kontrolli all, ütles vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman.

Süüria valitsusväed ja sellega liidus olevad võitlejad hõivasid Albu Kamali äärmusrühmituselt Islamiriik (IS) kaks päeva tagasi, kuid IS sooritas vastupealetungi ning suutis laupäeval linna tagasi võtta.

