Leht: 40 tooride parlamendisaadikut avaldab Mayle umbusaldust

May seisab silmitsi lahingutega kolmel rindel, ajal mil valitsusest on skandaalide tõttu lahkunud kaks ministrit ning ametist lahkuma survestatakse veel kahte ministrit: Damian Greeni ja Boris Johnsonit.

Mitmed Konservatiivse Partei kõrged liikmed leiavad, et May ei saa oma tööga hakkama ning erakonna parlamendisaadikutest 40 kavatseb nõuda kirjas May tagasiastumist. Erakonnasiseste juhivalimiste korraldamiseks on vaja veel kaheksa parlamendisaadiku toetust.

Kõrged Euroopa poliitikud ja ametnikud hoiatavad, et Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise kõnelustel on käivitumas "kriisirežiim", sest arvatakse, et Suurbritannia ja EL-i liikmesriigid ei suuda detsembris sõlmida vahelepet ja et see lükatakse edasi märtsi.

Teisipäeval tuleb Briti parlamendi alamkojas taas arutlusele EL-ist lahkumise eelnõu ning oodatakse, et May vastased toorid ühinevad hääletustel opositsioonilise Tööparteiga, kirjutas leht.

Lisaks kaaluvad Konservatiivse Partei kõrged liikmed, kas erakond vajab taastumiseks uuesti opositsiooni minemist.

"Seda on kohutav öelda..., kuid oleme liikumas aina lähemale hetkele, mil vajame enda koondamiseks mõneks ajaks opositsiooni minemist," ütles üks minister Sunday Timesile.

Downing Street lootis, et vältis erakonnasisest võimupööret oktoobris, kui valitsus avaldas, et May vastu allkirju kogunud "peamässuline" oli endine Konservatiivse Partei esimees Grant Shapps.

Sunday Timesi sõnul ütleb Brexiti-minister David Davis pühapäeval avaldatavas artiklis, et valitsus kavatseb seista vastu parteikaaslastele, kes nõuavad järeleandmisi EL-ist lahkumise eelnõus.

"Peamised argumendid, mille esitavad seda eelnõud rööbastelt lükata tahtjad, on, et see on sisuliselt "võimu haaramine... ning et see õõnestab õigusi ja kaitseid võrdsuse, tööliste õiguste ja keskkonna vallas, mis on hetkel sätestatud EL-i õiguses. Mõlemad need (argumendid) on väga valed," ütleb Davis.