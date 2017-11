Sierra Leones leiti 476-karaadine teemant

Teemant kaevati välja Kono provintsis ettevõtte Meya Mining kaevanduses, ütles Sierra Leone riikliku mineraalide ameti juht Sahr Wonday laupäeval.

Ekspertide sõnul tundub, et see on suuruselt 29. teemant, mis on maailmas kunagi leitud.

Teemandi väärtus pole teada, kuid Meya Mining sai valitsuselt loa teemant eksportida ja panna see rahvusvahelisele oksjonile.

Märtsis leiti samast provintsist Sierra Leone seni suurim, 709-karaadine teemant. See läheb New Yorgis oksjonile 4. detsembril. Sellest suuremaid teemante on maailmas leitud vaid 9-14, ütlevad eksperdid.