Eesti keele tasemeeksamid muutuvad Soomes regulaarseks

Täna toimub eesti keele tasemeeksam Soomes neljandat korda. Helsingist on saanud eksamipunkt, kus soovijatel on edaspidi võimalik regulaarselt kaks korda aastas tõendada oma eesti keele oskust B1 ja B2 tasemel.

Haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert Riina Koolmeister märkis, et inimeste huvi ja vajadus sooritada eesti keele tasemeeksameid väljaspool Eestit on aastatega kasvanud. "Soomes elavad eesti keele huvilised käivad meelsasti eesti keele kursustel ja tahavad õpingute vahel oma teadmisi tasemeeksamil kontrollida," ütles Koolmeister.

"Eelkõige on tasemeeksami sooritamisest huvitatud need inimesed, kes plaanivad Eestisse õppima või tööle tulla. Lisaks välismaalastele võib eksaminandide seas olla ka väliseestlasi, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles," lisas ta.

Sihtasutuse Innove testide keskuse juht Rain Sannik ütles, et kursuslaste ja eksamisooritajate vanus on vahemikus 16-80+ aastat ning seetõttu on ka nende põhjused ja motivatsioon erinevad. "Noored soovivad oma õpinguid jätkata Eesti kõrgkoolides, populaarsemad valikud on näiteks Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiin, Tallinna Tehnikaülikool ning Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut. Kõrgkooli sisseastumisel on tarvis tõendada eesti keele oskust," lisas Sannik.

"Vanematel inimestel on motivaatoriks sageli kas suvekodu või äritegevus Eestis, kuid eesti keelt õpitakse ka lihtsalt isiklikust huvist."

Eesti keele eksamid viiakse läbi Helsingi Eesti Majas. Helsingi eksamipunkti koordinaator on Helja Kirber, kes juhatab ka välismaal elavatele Eesti lastele mõeldud Üleilmakooli.

Täna Helsingis toimuvale B1 taseme eksamile on registreerunud 8 inimest.

Esmakordselt toimus Euroopa keeleõppe raamdokumendist lähtuv ehk rahvusvahelistele standarditele vastav eesti keele tasemeeksam väljaspool Eestit 2015. aastal. Soomes läbiviidud eksamitel on seni osalenud kokku poolsada inimest, kes kõik on eksami edukalt sooritanud.

Eesti keele tasemeeksameid nii Eestis kui Soomes korraldab sihtasutus Innove. Eestis korraldatakse eksameid neljal tasemel: A2, B1, B2 ja C1, Soomes esialgu kahel tasemel: B1 ja B2. Eestis saab teha tasemeeksameid Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Narvas ja Pärnus. Kõigis eksamipunktides algavad eksamid ühel ajal ja samade eksamiülesannetega ning eksamit viivad läbi selleks koolitatud eksaminaatorid.