Trump: head suhted Venemaaga ei ole halb asi

Oma Aasia ringreisi viimastel päevadel ja praegu Vietnamis olev Trump jagas pühapäeval Twitteris enda mõtteid.

President süüdistas kriitikuid politikaanluses ja USA kahjustamises.

"Millal küll kõik vihkajad ja narrid mõistavad, et head suhted Venemaaga on hea, mitte halb asi. Nad mängivad pidevalt poliitikat - see on halb meie riigile. Tahan lahendada Põhja-Koerad, Süüriat, Ukrainat ja terrorismi ning Venemaa saab osutada suurt abi," lausus Trump.

Trump on andnud mõista, et juurdlus tema valimiskampaania kontaktidest Venemaaga kahjustab Valge Maja suhet Kremliga ning võib takistada püüdlusi lahendada rahvusvahelisi konflikte.

Laupäeval ütles Trump, et usub Venemaa presidenti Vladimir Putinit, kes ütles, et ei ole USA valimistesse sekkunud. "Ta ütles, et ei sekkunud absoluutselt meie valimistesse," ütles Trump lennukis teel Vietnami pealinna Hanoisse. "Ma tõesti usun, et kui ta mulle nii ütleb, siis seda ta ka mõtleb," sõnas Trump.

Pühapäeval ütles Trump, et usub ka USA luureametitesse, kelle sõnul Venemaa sekkus 2016. aasta valimistesse.

Trump ütles pühapäeval Vietnamis, et tema hinnangul juhivad USA luureameteid "head inimesed".