Kaljulaid: rahapuudus vähi eksperimentaalravis on paratamatu

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Eestit külastas eesistumise jooksul korraga rohkem mõjukaid poliitikuid kui iial varem. Võõrustajate jaoks tähendas see, et külastuste üksikasjad tuli läbi mõelda sellise detailsuseni, et Angela Merkelile ei jääks leivaseeme hamba vahele.

"Mida rohkem on meil koostöösoovi ja vähem vastastikust mittemõistmist, seda kiiremini ja seda paremini areneb vähiravi. Eesti ei erine muudest maailma riikidest ega eestlased muu maailma kodanikest – ka meie tahame aidata," märkis Kaljulaid enda postituses, tänas ühtlasi kõiki vähiga võidelda aidanuid ja soovis Vähiliidule, kõigile patsientidele, nende lähedastele ning meedikutele jõudu, et järgmine päev tuleks jälle pisut parem.

"Eesti Vähiliit on 25-aastane," kirjutas Kaljulaid. "Selle ajaga on muutunud meie riigi suutlikkus pakkuda ravi, abi ja tuge ning ka inimkonna suutlikkus vähki mõista. Paratamatult ei jätku solidaarses süsteemis kõige eksperimentaalsemaks raviks raha, mistõttu panustavad vähiravisse ka vabatahtlike ühendused."

President Kersti Kaljulaid kirjutas laupäeval sotsiaalmeedias Vähiliidu veerandsajanda juubeli puhul, et rahapuudus vähi eksperimentaalravis on paratamatu ja nii lähebki tarvis vabatahtlike ühenduste panust.

