"Olukorrast riigis": Keskerakond tegi Tallinnas elegantsed poliitmanöövrid

Ajakirjanik Andrus Karnau ütles Raadio 2 saates "Olukorrast riigis", et Keskerakond on mõne väga lihtsa lükkega suutnud tülli ajada kogu Tallinna opositsiooni ja sellega on parteijuht Jüri Ratas suutnud tugevdada oma positsiooni ka Tallinnas. Ahto Lobjakas ei ole aga veendunud, et Ratas olukorda Tallinnas kontrollib.

Karnau pidas silmas roheliste kaasamist Tallinna linnajuhtimisse ja volikogu aseesimehe koha andmist IRL-i liikmele Mart Luigele ja ka Aivar Riisalu toomist Tallinna linnavalitsusse.

Karnau lisas, et kohalikud valimised oli suurepäraseks tõestuseks sellest, et Jüri Ratas kontrollib oma erakonda ja tema positsioon on tugevam kui kunagi varem. "Ükskõik, kui pisikestest detailidest me räägime, alates sellest, kas sotsidega tehakse koalitsioon - need pole tähtsad peamise tulemuse kõrval ja peamine tulemus on see, et Keskerakond võitis Tallinnas valimised ilma Edgar Savisaareta. Ja mitte ainult ilma Edgar Savisaareta, vaid hoolimata Edgar Savisaarest." rääkis Karnau.

Karnau sõnul kinnitab Ratase positsiooni veel Aivar Riisalu Tallinna linnavalitsusse toomine. "See elegantne viis, kuidas Keskerakond selgelt alandas oma koalitsioonipartnerit sellega, et ta tõi lihtsalt Tartust Tallinnasse ühe nende (IRL-i - toim.) Tartu menukama poliitiku. Selle peale tuleb ainult plaksutada. See on järjekordne näide sellest, kuidas on Jüri Ratas suutnud ennast ja oma koalitsiooni riigis kehtestada," lausus ta.

Ahto Lobjaka sõnul ei peegelda see samm otseselt koalitsioonisiseseid suhteid.

Lobjakas ütles, et Jüri Ratas on selgelt sadulas ja kohalike valimiste ümber toimuv ei ole loksutanud tema positsiooni peaministrina. Lobjakas sõnul on küsimus, kas ka Keskerakonna Tallinnas toimunud manöövrid on Ratase juhitud või mitte.

"Pikas perspektiivis tekitas see küsimuse, kui palju ikkagi peaminister kontrollib olukorda Tallinna linnavolikogus oludes, kus ta sõltub koalitsioonidest ja poliitilistest allianssidest," kommenteeris ta.

"Ma millegi pärast kahtlen, et see on Ratas," ütles Lobjakas. Ta lisas, et kui see nii ei ole, siis näitab see, et Ratas ei kontrolli Tallinnas toimuvat.

"Need valimised tugevdasid peaministri positsiooni, ta on kindlalt sadulas, aga mul ei ole kindlust, et tal on ohjad käes," ütles Lobjakas veel.