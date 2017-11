"Suud puhtaks" veebisaade esmaspäeval kell 12: päästjate igapäev

Seda, kui palju on Eestis isasid, on päris keeruline hinnata. Statistikaametil on aga andmeid selle kohta, kui mitmel mehel elab leibkonnas alaealisi lapsi. Selle põhjal koostas statistikaamet Eesti isade statistilise portree ja ERR.ee koondas isadepäeva puhuks info ühele graafikule.

Eestit külastas eesistumise jooksul korraga rohkem mõjukaid poliitikuid kui iial varem. Võõrustajate jaoks tähendas see, et külastuste üksikasjad tuli läbi mõelda sellise detailsuseni, et Angela Merkelile ei jääks leivaseeme hamba vahele.

Kahtlemata on kriiside lahendamises ja tagajärgedega tegelemises kandev roll organisatsioonidel nagu päästeamet või politsei- ja piirivalveamet. Üha suurem on aga ootus vabatahtlike päästjate võimekusele. Kuidas vabatahtlikud ja kutselised päästjad koostööd teevad? Kas suurem ootus vabatahtlike panusele on realistlik?

"Suud puhtaks" veebisaade kutsub külla kaks päästjat, kutseliste tuletõrjujate esindaja ja vabatahtliku päästekomando liikme. Küsime, milline on päästjate töö varjupool ja kui palju me kodanikena teeme ning tegemata jätame, et oma turvalisuse eest ise hoolt kanda.

