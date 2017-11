Hariril on nii Liibanoni kui Saudi Araabia kodakondsus. Ta teatas 4. novembril Ar-Riyadis viibides ootamatult tagasiastumisest, kritiseerides Iraani ja Hizbollah't ning öeldes, et kardab oma elu pärast.

Hariri ütles, et ta võib oma otsust muuta tingimusel, et mõjukas šiialiikumine Hizbollah, mis samuti võimukoalitsiooni kuulub, lubab jääda neutraalseks.

