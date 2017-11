Hardi Volmer Tiina Kangro kriitikast: on boreaalse tusa aeg

Kangrolt vaimse värdja tiitli saanud Volmer imestab kolleegi raevu üle.

"Paistab, et olen hää kolleegi ootusi petnud. On küll nn boreaalse tusa aeg, aga tema raev on sedavõrd kirglik, et isegi silt on võetud varase kompartei sahtlist," viitab Volmer väljendile "moraalne värdjas".

"Tõukunud on tusk aga ajakirjaniku kirjutet teksti meelevaldsest tõlgendamisest, mis puudutab justkui minu praalimist, et pole tööd teind ja ei kavatsegi teha - see oleks nonsenss," ütleb Volmer, leides, et Kangro on ta sõnu vääralt tõlgendanud.

Riigikogu saadikukohast loobumist ei pea Volmer põhjendatuks ega kavatse seda ka teha.

"Ma olen sinna valitud ja sealt võib ennast ka iga kell taandada, aga seda ei kavatse ma küll teha. See, et ma sel sügisel pole saanud täiel rinnal tööd teha ja olen seda vihjamisi ka maininud - no tule jumal appi!" kommenteeris Volmer ERR-ile.