Riigikogu liikmetel valimisplakatite asjus üksmeelt pole

Riigikogu hakkab arutama valimiste välireklaami tulevikku. Erakonnad toetavad küll ideed lubada välireklaami kuni valimispäevani, kuid on skeptilised ettepanekute suhtes, mis piiravad valimisplakatite suurust ja kampaania maksumust.

Vabaerakond soovib anda eelnõuga võimaluse jätta plakatid tänavatele kuni valimispäevani nii nagu see oli kuni 2005. aastani.

Praegu ei tohi valimisreklaami teha kuu aega enne valimispäeva. Vabaerakonna arvates ei täida see keeld oma eesmärki ja paneb mõttetu kohustuse politseile.

Keskerakonna fraktsiooni liige Tiit Terik ja opositsiooni kuuluva Reformierakonna fraktsiooni liige Arto Aas peavad ettepanekut mõistlikuks.

"Välireklaami piirang ei tööta, see ei täitnud oma eesmärki," leiab Aas.

"Aktiivse kampaania ajal on ka vaja end meelde tuletada ja see reklaam on kolinud raadiosse ja telesse," ütleb Terik.

Veel soovib Vabaerakond piirata plakati suurust ühe ruutmeetriga ja kulutusi kampaaniale 90 päeva enne valimispäeva.

Vabaerakonna esimees Artur Talvik ütleb, et piirangud on sisulise debati ja poliitiliste uustulnukate huvides.

"Iseenesest Vabaerakond ei armasta regulatsioone ja eeldaks ka seda, et see poliitiline kultuur oleks selline, et ei tehtaks igasugu trikke, mida välja mõeldakse. Aga kahjuks täna veel nii kaugel Eesti ühiskond ei ole," tõdeb Talvik.

Rahalisi ja plakatite suuruse piiranguid Terik ja Aas ei toeta. Reklaamiettevõtjad saavad näiteks suured pinnad ümber jagada ja sisulist muutust ei ole.

"Kui on tellijaid, siis nemad oma bussipeatuse või kuus korda kolme meetrise suudavad väikeste liistudega ruutmeetristeks teha ja paigutada sinna siis vastavalt kaks, neli, kus või 12 plakatit," usub Terik, et keelust hakatakse trikitades mööda hiilima.

"Kui juba piirang maha võtta, siis pole mõtet tõesti uusi sarnaseid kehtestada," leiab ka Aas.

Siseministeerium teeb ettepaneku täpsustada keelatud välireklaami regulatsiooni või kaaluda poliitilise välireklaami keelu kehtetuks tunnistamist.

Justiitsministeerium ütleb eelnõule antud hinnangus, et muudatuste arutamine on tähtis, sest tegu on valdkonnaga, mis vajab parlamentaarset üksmeelt.

Talvik tõdeb, et juhul, kui teiste erakondade poolt saab toetust ainult välireklaami piirangu tühistamine, siis on see esimene samm.

"See oleks nagu baas, mille pealt võiks edasi minna, kui see tõesti nüüd niimoodi läheb," pakub Talvik.

Riigikogu arutab poliitilist välireklaami teisipäeval.