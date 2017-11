Evestus: Savisaare protsess jätkub tõenäoliselt plaanipäraselt

Evestus rääkis "Terevisioonis", et see kohtuprotsess on läinud üsna intensiivselt ning praeguseks on vaid paar istungit kohtuniku haigrestumise tõttu ära jäänud.

"Pole alust arvata, et mei ei võiks jätkata juba järgmisel istungil," märkis ta.

Evestuse sõnul on aga selge, kui kohtunik peaks vahetuma, siis käivitaub kohtuprotsess algusest, kuid peegelpilti seni toimunust teha ei saa.

"Minu teadmise järgi sellist hirmu praegu ei ole," kinnitas Evestus.

Harju maakohus määras järgmise istungi detsembri keskele.