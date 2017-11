Eesti poliitikud tuuritavad ÜRO-kampaaniaga eksootilistes riikides

Eesti ÜRO julgeolekunõukogusse kandideerimise kampaania juht Margus Kolga ütles, et kampaania eeldab suhtlemist terve maailmaga, eriti selle osaga, mis on väljaspool Euroopat ja kus on Eestiga samameelsed riigid.

Juulis alanud ametliku kampaania tarbeks eraldas valitsus miljon eurot, millest sel aastal on kampaania tarbeks kasutada 500 000 eurot, teist sama palju jääb kasutada 2018. aastal ning praegu on eelarvest kulutatud ligi 70 protsenti, kirjutab Eesti Päevaleht.

