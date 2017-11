Väike-Maarja volikogu alustas viperustega

Virumaa 16-st omavalitsusest 15-s on jõutud valida volikogu esimees ja paljudes on paigas ka linnapea või vallavanem. Lääne-Virumaa lõunaosas, Väike-Maarja vallas on volikogu kokku tulnud aga vaid korra ja sedagi mõneks minutiks.

Väike-Maarja uue volikoguga seotu on peidus sügavamal kui eelmise neljapäeva mõneminutilises koosolekus. Teatavasti olid Väike-Maarja ja Rakke ühinemisläbirääkimistel alguses ühe laua taga, kuid eelmise aasta lõpust hakkas Rakke kiikama Järva maakonnas asuva Koeru valla poole. Valitsus otsustas siiski, et loogilisem on Rakke ja Väike-Maarja liit, ning ühinemise jättis jõusse ka riigikohus.

Valimistulemused kinnitasid, et Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ja Rakke vallavanem Andrus Blok jäävad volikogus eri poolele. Võitjate poolele jäi Reformierakonna esinumbrina enim hääli kogunud Indrek Kesküla. Koos võitjatega moodustasid koalitsiooni veel kaks erakonda ja üks liit ning kokku saadi 19-st volikogu kohast 15. Kahele ülejäänud valimisliidule jäi neli kohta.

Just need neli saadikut osalesidki eelmise nädala neljapäeval volikogu koosolekul. Üks neljast kohalolnust Andrus Blok nimetas juhtumit pretsedendituks ja avaldas lootust, et tulevikus on volikogus töö sujuvam. „Ehk ta mingil ajal loksub paika, aga see, mis nüüd neljapäeva toimus, kui esimesel volikogu istungil ei saa kvoorumit kokku – ma arvan, et Eestis on see pretsedent. Ma ei ole küll kuulnud, et Eestis üldse sellist asja taasiseseisvuse ajaloo jooksul on olnud,” ütles Blok.

Kui enamikus omavalitsustes peeti volikogu avakoosolek oktoobrikuu jooksul, siis Väike-Maarjas venis esimese volikogu toimumise kuupäeva kinnitamine proosalisel põhjusel. Nimelt olid ühe kaebaja arvates valimised Väike-Maarjas ebaseaduslikud, kuid vabariigi valimiskomisjon jõudis novembrikuu esimesel päeval nii kaugele, et andis loa Väike-Maarja vallavolikogu kokku kutsuda. Avakoosolek sattus aga volikogu enamuse jaoks ebasobivale ajale.

„Paljudele volikogu liikmetele see aeg ei sobinud ja ma arvan, et sellest teemast on tehtud palju suurem uudis, kui ta väärt on. Valimiskomisjoni esimees ei saagi volikogu pikemalt kokku kutsuda kui ühe nädala jooksul ja sobivat päeva ei leitud. Tegu on lihtsalt seadusandliku teemaga,” rääkis koalitsiooniliider Indrek Kesküla.

Järgmine katse volikogu esimeest ja aseesimeest valida tehakse Väike-Maarjas teisipäeva õhtul. Keda koalitsioon nendel kohtadel näeb, ei soostunud Indrek Kesküla enne volikogu koosolekut ütlema, kuid samas andis ta mõista, et tema on valmis Väike-Maarja vallavanemana jätkama.

„Ma loodan, et konkurssi seekord ei pea korraldama, koalitsiooni liikmed on seni [mind] usaldanud ning kindlasti kavatsen ka vallavanemaks kandideerida,” lisas Kesküla.