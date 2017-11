Aasta naine 2017 on näitleja ja lavastaja Mari-Liis Lill, kes rõhutas, kui oluline roll on ühiskonnal, et töötavate emade olukord Eestis paraneks.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis.

"Võtame seda kui meie aina suurenevat panust Eesti riigi kaitsevõimekuse arendamisse – senine koostöö riigi kaitseinvesteeringute keskusega on hästi sujunud," rääkis Nordecon AS-i juhatuse liige Ando Voogma pressiteate vahendusel. Nordecon on varem Tapale ehitanud kaks kasarmut ja osa soomusmanöövervõime taristust koos kõige sinna juurde kuuluvaga.

