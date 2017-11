"Kui kohtunikud käivad kohtusaaliväliselt päevast päeva läbi prokuratuuri esindajatega, siis kindlasti on sel psühholoogiline mõju ja osundatuga seatakse ebavõrdsesse olukorda kahtlustatavad, kellede advokaadid samasugusteks püsisuheteks võimalusi ei oma," ütles vandeadvokaat Leon Glikman ERR-ile kommentaariks kohtu ja prokuratuuri ühishoone rajamisele.

Tema sõnul on loomulikult palju kohtunikke, keda ei mõjuta prokuröridega igapäevane läbikäimine, kuid õigusemõistmine peab mitte üksnes olema, vaid ka näima aus ja võrdne.

"Seetõttu tuleb hoida prokuratuur kui täitevvõimu esindaja lahus kohtuvõimust. Meil mõistetakse selletagi ca 99 protsenti süüdistatavatest süüdi ja prokuröride seisukohad prevaleerivad kohtulahendites, mistõttu iga samm, mis võib olukorda veelgi süvendada, oleks liiast," nentis ta.

Ginter: Eestis ei pruugi selleks olla veel õige aeg

Tartu ülikooli kriminoloogia professori Jaan Ginteri hinnangul ei ole üldiselt võimalik võtta kategoorilist seisukohta, et mitte mingil juhul ei tohiks prokuratuur olla kohtuga samas majas.

"Näiteks Austrias ja USA-s on päris tihti prokuratuur ja kohus samas majas. Samal ajal on võimalik leida päris palju kriitilist hoiakut nende asutuste sellise asetuse kohta riikide puhul, kus õigusriiklikud traditsioonid ei ole nii sügavad või puuduvad praktiliselt hoopiski (näiteks Rumeenia või kunagine SDV)," selgitas Ginter.

Tema sõnul on Eesti puhul vaja hinnata, kas ollakse lähemal Austria või Rumeenia õigusriikliku arengu tasemele.

"Ma ise kipun praegu veel olema seisukohal, et võib olla ei ole prokuratuuri ja kohtu reeglina samasse hoonesse paigutamiseks veel meil siin õige aeg saabunud," nentis ta.

Ginter on seisukohal, et kohtute puhul on hädavajalik mitte ainult nende sisuline erapooletus, vaid ka see, et nad näeksid ka informeerimata kõrvaltvaatajale erapooletud välja.

"Praegu kipub prokuröride ja kohtunike ühes majas töötamine ja seeläbi koos lõunatamine ja "suitsutunni" tegemine tekitama liiga mitmetes kõrvaltvaatajates kahtlusi, kas kohtunikud suudavad nii ikka oma erapooletust säilitada," märkis Ginter.

Tuleval kevadel valmib Tallinnas Lubja tänaval kaasaegne kohtumaja, kuhu kolivad praegu kolmes hoones asuv Harju maakohus, Põhja ringkonnaprokuratuur ning registrite ja infosüsteemide keskus.

Tartus asuvad sealsed kohtunikud ja prokurörid ühises hoones alates 2002. aastast.