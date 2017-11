Rahvusringhäälingu uudisteportaali esmaspäevases otsesaates "Suud puhtaks" osalenud päästetöötajad tõdesid, et on inimesi, kes ei oska ohte hinnata ning kelle vastu aitab ainult karm sõna või lausa trahv.

"Osasid inimesi mõjutab paraku vaid representatiivne lause," ütles Lilleküla komando rühmapealik Gert Teder. Ta lisas,et on neid, kes on suitsuanduri maha müünud, et omale joomiseks pudeli odavat odekolonni osta.

Tederi sõnul on teatud seltskond inimestest, kes ei hooli endast, ega allu suunistele. "Paratamatult üritame nendeni oma sõnumit jõuga viia, aga seda võetakse ka invasioonina. Lihtne on nendega asju ajada, kes ise tunnevad ohutuse vastu huvi."

Tema sõnum päästetöötajana inimestele on: "Uskuge, mida teile räägitakse." Teder pidas silmas hoiatusi ja soovitusi, mis puudutavad küttekollete kui elektrisüsteemi korrasolekut ning kasvõi seda, et elektrikatkestuse puhuks võiks küünlad kodus olla.

Hüüru komando vabatahtlik päästja Sander Muhu märkis, et paljud elavad teadmisega, et minuga ei juhtu midagi. Ta lausus, et ennetustööd on vabatahtlikel teha üsna palju. "Käime vaatame üle suitsuandurid, küttekollete seisukorra. Kodus tunneme end enamasti kindlalt ega oska ohte märgata," sõnas Muhu.

Kolmapäevane "Suud puhtaks" võtab luubi alla Eesti päästevõimekuse. Mis juhtub, kui Tallinnas peaks neljaks päevaks elekter kaduma? Milline on riiklik ettevalmistus katastroofide ja kriisidega tegelemiseks? Milline aga kodanike teadlikkus ja oskus neis olukordades toime tulla?

Kahtlemata on kriiside lahendamises ja tagajärgedega tegelemises kandev roll organisatsioonidel nagu päästeamet või politsei- ja piirivalveamet. Üha suurem on aga ootus vabatahtlike päästjate võimekusele. Kuidas vabatahtlikud ja kutselised päästjad koostööd teevad? Kas suurem ootus vabatahtlike panusele on realistlik?

ETV eetris on "Suud puhtaks" kolmapäeval, 15. novembril kell 20.45 ja kell 21.40.