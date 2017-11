Palo kommenteeris Äripäeva raadios mõnede omavalitsuste pahameelt, mida tekitas valitsuse otsus viia kiire interneti niinimetatud viimane miil hajaasustustes kodudeni riigihanke korras. Nimelt on osa omavalitsusi ettevalmistustesse juba raha paigutanud, nüüd aga kavatseb riik anda hankega 20 miljonit ühele suurettevõttele, kes kõik ise ära teeb.

Palo sõnul ei saa üldistada, et kõik omavalitsused rahul ei oleks.

"Omavalitsusi on Eestis ju palju ja maakondi on 15. Tegelikult olid 15 maakonnast 10 alustanud kaardistamisprotsessi, aga neist kümnest pooled - Pärnumaa, Harjumaa, Raplamaa, Läänemaa ja Järvamaa - on öelnud, et nemad on teinud kulutusi, mida tahavad, et riik kompenseeriks," selgitas ta.

"Neid kulutusi tagasi nõuda praegu on minu meelest kurioosne," lausus majandusminister."

Ülejäänud maakonnad on ministri sõnul teinud tagasihoidlikumalt kulutusi ja ei ole talle teadaolevalt mingeid nõudeid esitanud.

"Mis on huvitav: me palusime kõigil omavalitsustel, kes on kulutusi teinud ja tahaksid tagasimakset, saata infot, millised kulutused need on ja kui palju. Saime infot ainult DigiMaalt, see on Pärnumaa, DigiTeelt, mis on Harjumaa, ja Digikonnalt, mis on Raplamaa, Järvamaa ja Läänemaa ühine [projekt]," kirjeldas Palo.

Ta lisas, et kõik kolm kooslust on saanud arve ühelt firmalt - TopEstilt, mis kuulub Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse endisele juhile Olav Harjole.

"Nad kõik kolm on teinud koostööd ühe isiku, ühe firmaga. Pärnumaa sealhulgas alustas juba aasta enne, kui nad said aimu, et riik tuleb, ja tegid juba kulutusi.

Kulutuste sisu uurides oli nendeks Palo sõnul projektijuhtimine, turundus ja veebisaidid. Ta peab positiivseks, et omavalitsused huvilisi kaardistasid, aga asjaolu, et selle alla pandi palju turundusraha, oli nende vaba valik, mida riik ei õhutanud.

"Väga paljud tegid seda hoopis muul moel - kuulutasid oma valla lehes, palusid anda infot omavalitsustele, sekretär registreeris ära ja ei olnud suuri kulusid. Ma põhimõtteliselt ei pea õigeks turunduskampaania kinnimaksmist, millele mina ei ole õhutust kuidagi andnud," tõdes Palo.