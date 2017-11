"Mitme lennukikandja löögigrupi (ühis)operatsioonid on väga keerulised ning see õppus Vaikse ookeani lääneosas on tugev kinnitus USA Vaikse ookeani laevastiku unikaalsest võimekusest ja raudkindlast panustamisest regiooni julgeolekusse ja stabiilsusesse," ütles Vaikse ookeani laevastiku komandör admiral Scott Swift.

