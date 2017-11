Trump kiitis suurepäraseid suhteid Filipiinide liidriga

Trump osaleb Filipiinidel koos veel 18 riigi liidritega kahepäevasel ASEAN-i tippkohtumisel. Tegemist on viimase peatuspaigaga tema Aasia-ringreisil, mis viis USA presidendi ka Jaapanisse, Lõuna-Koreasse, Hiinasse ja Vietnami.

Inimõigusrühmitused on kutsunud Trumpi üles lõpetama oma Aasia-turneed tugeva avaldusega Duterte narkosõja vastu, mille raames on tapetud tuhandeid inimesi.

Kuid Trumpil ja Dutertel oli pühapäeva õhtul ja esmaspäeva hommikul terve rida kohtumisi, kus mõlemad näisid nautivat teineteise seltskonda.

Esmaspäeval ametlikke kõnelusi sisse juhatades jätkus USA presidendil oma Filipiinide kolleegi jaoks vaid kiidusõnu.

"Meil on olnud suurepärased suhted. See on olnud väga edukas," lausus Trump Dutertele kohtumise alguses.

Ta kiitis Dutertet tippkohtumise korralduse eest. "Ma olen tõesti nautinud siinolekut," ütles ta.

Kui ajakirjanikke ruumist välja toimetati, küsis üks neist, kas Trump kavatseb tõstatada kohtumisel ka inimõiguste küsimuse. Duterte nimetas seepeale ajakirjanikke naljatades spioonideks. Mõlemad naersid, kuid kumbki ei vastanud.

Duterte pressiesindaja ütles hiljem korduvalt, et Trump mingeid inimõigusteemasid 40 minutit kestnud kohtumisel ei tõstatanud.

Duterte võitis mullu valimised lubadusega ebaseaduslikud uimastid välja juurida.

Pärast tema ametisseastumist on politsei teatanud 3967 inimese tapmisest narkosõjas. Veel 2290 inimest on mõrvatud narkootikumidega seotud kuritegudes. Valitsuse andmetel on veel tuhanded surmad lahendamata.

Amnesty International on süüdistanud politseinikke kaitsetute inimeste tapmises ja palgamõrvaritele maksmises.

Duterte ise väidab, et pole kunagi andnud politseile korraldust seadust rikkuda. Samas on ta korduvalt rääkinud, kuidas on ka ise inimesi tapnud.

Suhted kaitseleppega seotud kauaaegsete liitlaste Filipiinide ja USA vahel halvenesid järsult, kui Duterte pööras oma pilgud Venemaa ja Hiina poole.

Eelmisel aastal rääkis ta koguni Filipiinide "lahutusest" Ühendriikidega.

Kuid aprillis kiitis Trump telefonitsi Dutertet "suurepärase töö" eest, mis aitas taas suhteid üles soojendada.

"Me oleme teie liitlased. Me oleme olulised liitlased," lausus Duterte esmaspäeval.

Duterte võõrustab tippkohtumist seetõttu, et Filipiinid on hetkel 10 riigist koosneva Kagu-Aasia riikide Assotsiatsiooni (ASEAN) eesistujariik.

ASEAN-i kohtumise keskmes on äärmusrühmitusest ISIS lähtuv oht ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni survestamine tuumaabitsioonidest loobuma.

"Terrorism ja vägivaldne äärmuslus ohustavad rahu, stabiilsust ja julgeolekut meie piirkonnas, sest need ohud ei tunne piire." lausus Duterte avamistseremoonial.