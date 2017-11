Komisjon: kõrgete riigiteenijate palk võiks tõusta sarnaselt pensionidega

Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants (IRL) rääkis, et majanduskriisi ajal kõrgete riigiteenijate palgad külmutati ja vahepeal on elu edasi läinud.

"Kui muudes elu valdkondades see liikumine on ajaga kaasas käinud, siis kõrgemate riigiteenijate puhul see ei ole ja sellised vastutusrikkad ametikohad kindlasti ka väärivad paremat kohtlemist," ütles Pomerants "Aktuaalsele kaamerale."

Pomerants rääkis, et fraktsioonid on ühel meelel selle osas, et kõrgemate riigiteenijate palka hakataks indekseerima sarnaselt pensionikoefitsendiga. Sellise ettepaneku tegi riigikogu vanematekogu, jättes kõrgema palgamäära samaks. "Erinevus oleks pensionitega see, et kui pensioniseaduses on öeldud, et halbadel aegadel, kui pension peaks vähenema, siis seda ei vähendata, siis kõrgemate riigiteenijate puhul kaasneks sellega ka vähendamine," lausus Pomerants.

Reformierakonna esindaja põhiseaduskomisjonis Arto Aas ütles, et komisjon hääletab homme kõrgema palgamäära tõstmist 5200-t 6500-le.

"Alates 2012.aastast on kõrgem palgamäär olnud 5200 eurot, millest siis madala astme ametnike, kohtunike ja riigikogu liikmete palgakoefitsienti arvutatakse (riigikogu liikmel hetkel koefitsient 0,65). See number on sisuliselt olnud muutumatu. Kõige kriitilisem on olukord kohtunike seas, kus tuleb konkureerida juristide ja advokaatidega," rääkis Aas.

Muudatusettepaneku järgi tõuseks riigikogu liikme palga koefitsent 0,75-le.

Palgaga seotud seadusemuudatused puudutavad järgmist riigikogu koosseisu.