Matti Vanhanen on südameprobleemide tõttu haiglaravil

Arvamusküsitluste kohaselt on praegusel Koonderakonna taustaga Soome presidendil Sauli Niinistöl järgmise aasta alguses toimuvate valimiste eel suur edumaa teiste kandidaatide ees. See tähendab, et suure tõenäosusega valitakse Niinistö uuesti presidendiks juba valimiste esimeses voorus.

