Kuu algusest alates on nn äpitaksojuhtidele väljastatud 490 teenindajakaarti. Taxify hindas, et enam kui pooled nende juhtidest on saanud tänaseks taksojuhi paberid või siis esitanud vastava taotluse.

Kui inimene soovib kasutada oma autot taksona, tuleb tal leppida tunduvalt kallima liikluskindlustusega. See tähendab, et ka need juhid, kes said seoses uue seadusega värskelt kätte taksojuhi paberid, peaksid helistama kindlustusfirmasse ja sellest teada andma. Seni on seda teinud üksikud juhid.

"See lootus ei ole täitunud. On mõned üksikud juhid, kes kindlustusandjaid on sellest teavitanud. Aga on kaks võimalust, kas seda teenust Eestis praegu ei pakuta või need taksojuhid pakuvad seda teenust seadust eirates ja kindlustusandjat sellest teenusest teavitamata jättes," ütles liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Lauri Potsepp.

Taxify Eesti juhtide haldur Maria Jürisson kinnitas, et ettevõtte jaoks on oluline, et juhil oleks korrektne kindlustus olemas, aga Taxify ise ei kontrolli seda, mistõttu ei oma ka ülevaadet.

Äpitakso juhtidel ei ole siiski ilmselt kallimast kindlustusest pääsu, sest kindlustusfirmad hakkavad majandustegevuse registri kaudu kontrollima, kas klient on taksojuht või mitte. Ka liisingufirmad soovivad, et kliendid neid teavitaks.

"Kliendil on liisingulepingu kohaselt kohustus panka teavitada, juhul kui ta hakkab teenust osutama. Kuigi meie väga selgelt eristame elukutselisi taksojuhte või kliente, kelle jaoks Uberi ja Taxifyga sõitmine on lisasissetulekuallikas," ütles Swedbanki autoliisingu valdkonnajuht Juulia Holomejeva.

Lubade taotlemise kohustus ja kallim kindlustus võivad tähendada, et põhitööle lisaks raha teenivatel pühapäevasõitjatel kaob huvi, ning ka Uberi ja Taxify alla jäävad eeskätt elukutselised juhid. Taxify ei soovinud täna avaldada, kas uus seadus on sõitjate arvu vähendanud.