Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maiken Mardimi sõnul ei tohi ka põllul või eramaal lapsi juhtimisõigust nõudvate sõidukite rooli lasta. „Suurte ja võimsate masinate juhtimine peab jääma neile, kellel on vastav kogemus ja õigus. Kuigi kõik juhtumid ei pruugi lõppeda niivõrd traagiliselt, siis sellel juhul viis see kahjuks lapse surmani,“ ütles Mardim. „Kurbade tagajärgede vältimiseks tasuks lastele leida ohutum meelelahutusviis ning masinaid nõudvad maatööd tuleb ära teha ise,“ lisas prokurör.

Kohus leidis, et sõlmitud kokkuleppes taotletud karistus on teo raskust ja süüdistatava tausta arvestades proportsionaalne. Menetluskuludena peab ta tasuma 972 eurot.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel