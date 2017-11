Järgmise aasta murelaps: Soome turistide vähenemine

Eestis on tänavu kõige rohkem kasvanud Vene ning Läti turistide arv. Üheksa kuuga on majutusettevõtetes ööbijaid mulluse sama perioodiga võrreldes viis protsenti rohkem, ehk kokku 1,7 miljonit.

"Soomlased on täna natukene ehmunud kõrgest hinnatasemest. Peame vaatama, kuidas me saame selle kvaliteedi ja hinna sellisesse suhtesse, et nad oleksid jätkuvalt soomlastele atraktiivsed," rääkis Mutso "Aktuaalsele kaamerale".

