Riigikontroll EVR Cargo vagunitehingus puudusi ei tuvastanud

Pöördujate hinnangul vajas kontrollimist ettevõtte nõukogu ja vastutava ministri tehingu heaks kiitmise toimumine, vagunite hankimise protsess ning maksumus. "Mitmeid kahtlusi tekitab, et riigiettevõte EVR Cargo on ostnud ilma konkursita ja ilma nõukogu ja üldkoosoleku otsuseta, kuid mõlema vaikival nõusolekul Venemaalt 500 vagunit kõrgema hinnaga, kui pakuti konkursil viie ettevõtte poolt," märkisid riigikogulased pöördumises.

Kross ja Michal pöördusid septembris riigikontrolli poole, et veenduda AS EVR Cargo rahaliste vahendite seadusliku ja tulemusliku kasutamise kontrollimiseks.

"Olles tutvunud AS-i EVR Cargo esitatud materjalidega, kuulanud ära asjasse puutuvate isikute selgitused ning lähtudes asjaolust, et äriplaani elluviimine on alles algusjärgus, ei näe riigikontroll praeguse info pinnalt vajadust täiendavate audititoimingute tegemiseks," seisab riigikontrolöri Alar Karise kirjas pöördumise teinud riigikogu liikmetele Eerik-Niiles Krossile ja Kristen Michalile.

