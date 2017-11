Vene saadikut häirib spionaažis kahtlustatud nooruki seostamine FSB-ga

Petrovi sõnul toimus esmaspäevane kohtumine saatkonna pealekäimisel, kuna noormees oli algul saatkonna esindajatega kohtumisest keeldunud. Vene saadiku sõnul olevat Vassiljev konsulile rääkinud, et allkirjastas abist keeldumise paberi, kuna uurijad väitsid talle, et saatkond ei saa teda nagunii kuidagi aidata.

"Noormees on 20-aastane. Miks kõlas selline versioon, on meile arusaamatu. Seda võib vaadelda, kui katset kujundada ühiskondlikku arvamust," märkis Petrov, kommenteerides esmaspäeval Vene konsuli külaskäiku vahistatud noormehe, Aleksei Vassiljevi juurde.

"Me oleme hämmingus, miks Eesti võimud teatasid kohe pärast kinnipidamist, et ta on FSB agent," ütles suursaadik Aleksei Petrov esmaspäeval uudisteagentuurile Interfax.

Venemaa suursaadik Tallinnas avaldas hämmeldust Eesti võimude väidete suhtes, et Narvas novembri algul kinni peetud 20-aastane Vene kodanik on Vene Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) agent.

